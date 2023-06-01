ブラジルに敗れ厳しい表情を見せる森保監督＝ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は29日、ヒューストン競技場で32チームによる決勝トーナメント1回戦が行われ、1次リーグF組2位の日本はC組1位で最多5度の優勝を誇る「王国」ブラジルに1―2で逆転負けした。後半追加タイムに失点し、5度目の挑戦の決勝トーナメントで悲願の初勝利はならなかった。森保一監督が率いる日本は