◇サッカーFIFAワールドカップノックアウトステージ1回戦日本-ブラジル(現地29日、アメリカ・ヒューストン)打倒ブラジルへ。ベスト16をかけた一戦に向けて、サッカー日本代表の先発メンバーが発表されました。1次リーグで1勝2分けの勝ち点5を獲得し、F組2位で突破した日本代表。対するブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を決めました。日本代表は前回のスウェーデン戦から4人を変更。運命のブラジル戦に向け、冨安健