FC東京のMF佐藤龍之介（19）がスペイン1部の名門バレンシアに完全移籍することが29日、決定的となった。この日、FC東京は移籍を前提とした手続きと準備のため、チームの活動から離脱すると発表。来月上旬に渡欧後、現地でのメディカルチェックを経て正式契約を結ぶ見通しだ。契約期間は31年6月までの5年契約となるもよう。将来日本代表の10番を背負うと期待される若き逸材を巡っては、オランダ1部フェイエノールトなど複数クラ