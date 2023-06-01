岐阜市の繁華街で無免許でバイクを運転し、集団で暴走行為を繰り返したとして、男3人が逮捕されました。 【写真を見る】繁華街でバイクを無免許運転 信号無視を繰り返したか 集団で暴走行為 19歳と20歳の男3人逮捕 岐阜市 逮捕されたのは、いずれも岐阜市に住む19歳と20歳の男2人と、愛知県大治町に住む19歳の男、あわせて3人です。 警察によりますと、3人はことし4月、無免許でバイクを運転し、岐阜市神田町からJR岐阜駅前まで