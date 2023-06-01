サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間３０日、決勝トーナメント１回戦の日本代表−ブラジル代表が行われる。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。ブラジル代表のスタメンは次の通り。（デジタル編集部）ＧＫアリソンＤＦマガリャンイスＤＦマルキーニョス（キャプテン）ＤＦＳ・ダニーロＤＦドウグラスサントスＭＦカゼミーロＭＦギマランイスＭＦパケタ