Ｊ１柏がＦＣ東京の元日本代表ＭＦ遠藤渓太（２８）を獲得することが２９日、決定的となった。近日中にも正式発表される。横浜Ｍの下部組織から１６年にトップ昇格すると、１９年には３３試合７得点と活躍。チームのリーグ優勝に貢献し、同年のＥ―１選手権の日本代表にも選出された。２０年から４シーズンはドイツでプレー。２４年からＦＣ東京に加入し、百年構想リーグでは全試合に出場した。遠藤は鋭いドリブルによる縦への推