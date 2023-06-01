柔道女子５２キロ級２１年東京五輪金メダリストの阿部詩（２５）が２９日、キュートな姿を公開し、反響を呼んだ。「ｌｅｔ’ｓｇｏＪａｐａｎ」とつづり、人気となっている日本代表の白のアウェーユニホーム姿を投稿。デニムのハーフデニム姿で笑みを浮かべる姿を公開した。コメント欄などでは「おいおいあまりにもマンマミーア」、「アウェーユニ、めっちゃかわいい！」、「オシャレかわいい」との声が寄せられていた。