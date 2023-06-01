■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦ブラジル ー 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦ブラジル代表（FIFAランク6位）との決勝トーナメント1回戦を戦うサッカー男子日本代表（同18位）の先発メンバーが発表された。GKには不動の鈴木彩艶（23）。DF陣は、谷口彰悟（34）と伊藤洋輝（27）に冨安健洋（27）の3人。MFは伊東純也（