八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年となりました。警察はひき逃げの1分前の映像を新たに公開しました。◇重要指名手配・八田與一容疑者「あ〜いいね、きれいだね。沖縄みたいね」八田與一容疑者（29）は殺人などの疑いで、全国に重要指名手配されています。2022年に、大分県別府市で大学生2人が死傷したひき逃げ事件の容疑者として警察が行方を追っていますが、いまだ逮捕には