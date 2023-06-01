29日朝、近鉄京都線の始発電車が脱線した事故で、一部の区間で続く運転見合わせについて再開のメドはたっていません。近鉄などによりますと、29日午前5時10分すぎ、京都駅を出発した直後の普通列車で、運転士が線路の分岐点を通過中に後ろから引っ張られるような印象を受け、列車を停車させました。確認したところ、2両目と3両目が進行方向の右側に脱線していたということですが、原因は分かっていません。この影響で近鉄京都線は