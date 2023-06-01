◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦する。試合に先立ち、ブラジル代表の先発メンバーが発表された。24年ぶりの王座奪回へ“サッカー王国”は無敗で決勝トーナメントに勝ち進んできた。しかし1次リーグ第2戦のハイチ戦で主力FWラフィーニャ（バルセロナ）が右太も