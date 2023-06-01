歌人の俵万智氏が29日、自身のXを更新し、「四年に一度」の短歌を掲載した。【画像】俵万智氏、W杯にちなみ「四年に一度」の短歌「FIFAワールドカップ2026」にちなんだもので、「以前のワールドカップで詠んだ歌ですが、念のため再掲！」と2つの短歌を紹介。オウンゴールやアディショナルタイムを生活に落とし込んで、詠んだ。これに対して「この短歌、毎回ワールドカップの時期に刺さります」「4年に一度の寝不足オウンゴ