【ワシントン＝坂本幸信】米連邦最高裁判所は２９日、トランプ大統領による連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事の解任を認めないと判断した。判決は判事９人のうち、５対４で支持された。トランプ氏がＦＲＢへの圧力を強めるなか、最高裁は中央銀行の独立性を重視した。トランプ氏は昨年８月、クック氏に対し、理事就任前の住宅ローン申請の不正疑惑を理由に解任を通告。クック氏は即時解任は違法として提訴し、下級審が