「書く」から「着る」へ。文具だけにとどまらない“新たな価値”を生み出す狙いとは。夏場の冷房対策などを想定したストールに、ネックウォーマー。29日から東京・日本橋で開催されている、アパレルブランド「YUDANGI」のポップアップストア。ブランドを手掛けるのは、筆記具メーカー「PILOT」です。PILOT「PILABOT」・井口幸子さん：文具同様に使う人・着る人の日常に寄り添い、その人が“扱いやすい”“着ていて心地よい”と思え