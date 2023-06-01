◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝後藤亮太】日本代表が、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。１次リーグは初戦で強豪オランダと２―２で引き分け、第２戦はチュニジアに４―０で完勝。第３戦のスウェーデン戦を１―１で引き分けて、Ｆ組を２位で通過。王国ブラジルとの大一番では、第３戦から４人を