◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。両チームのスタメンが発表され、ＤＦ冨安健洋が先発。今大会４得点を挙げているブラジルのＦＷビニシウス封じの期待がかかる。日本は過去のブラジル戦は１勝２分け１１敗と大きく負け越し。Ｗ杯では０６年ドイツ大会１次Ｌで初対戦