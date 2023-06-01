家電激戦区の東京・池袋に、関東最大級の家電量販店が30日にオープンします。池袋駅に直結する百貨店「西武池袋本店」が入るビルに30日オープンする「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」。池袋のシンボルともいえる看板に、新たに「ヨドバシカメラ」の文字が加わりました。地下1階から地下6階まで7フロアにわたる売り場面積は、関東最大級の約3万3000平方メートル。家電に加え、アウトドア・スポーツの専門店など幅広い商品を取