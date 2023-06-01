「FIFAワールドカップ2026」は決勝トーナメントに突入し、「日本vsブラジル」は日本時間29日深夜2時（30日午前2時）に試合開始予定。テレビでは、フジテレビ（地上波）とNHK（BS）で生中継される。【画像】日本vsブラジル「DAZNで無料ライブ配信」告知地上波でフジテレビ系をネットする地元局がない県は、青森、山梨、徳島、山口の4県。実際には、近隣エリアの受信やケーブルテレビなどで視聴できる場合もある。SNSでは「ブ