アメリカのトランプ大統領は、30日にアメリカとイランによる協議がカタールの首都ドーハで行われると明らかにしました。29日、SNSに投稿したもので、イランが開催を求めてきたと主張しています。これに関連して、ホワイトハウスのレビット報道官はFOXニュースに出演し、ウィットコフ特使とトランプ氏の娘婿のクシュナー氏が協議のためドーハに向かうと明らかにしました。