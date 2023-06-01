政府が30日にも閣議決定することを目指している皇室典範の改正案について、与党による29日の最終決定は見送られました。自民党は午前に臨時総務会を開き、皇族の数の確保に向けた皇室典範の改正案を了承しました。一方、日本維新の会は午後の党内議論で、養子の対象に年齢制限を設けることへの反対意見などが相次ぎ、今後の対応を藤田共同代表に委ねることになりました。維新・藤田共同代表：自民党と協議が、向こうからも多分申し