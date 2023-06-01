29日のニューヨーク外国為替市場で円相場が一時1ドル＝161円97銭近辺をつけました。これは1986年12月以来、39年半ぶりの円安水準です。市場ではアメリカが年内に利上げを行うとの観測から日米の金利差は縮まらないとして円売り・ドル買いが進んでいます。