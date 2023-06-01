中国とロシアの爆撃機が、27日に共同で日本周辺を長距離飛行したことを受け、政府は両国に外交ルートで「重大な懸念」を伝えました。木原官房長官：我が国に対する示威行動を明確に企図したものであり、我が国の安全保障上、重大な懸念だ。中ロの爆撃機による日本周辺での長距離飛行は2025年12月以来で、今回が10回目です。