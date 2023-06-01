ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松3rdパイナップルナイターカップ」は2日目を終えた。永田秀二（40＝東京）は20年2月関東地区選手権でG1タイトルを獲得も、直近優勝は23年12月の宮島一般戦と遠ざかる。7月からの新勝率も5.88と3期連続でA2級暮らし。また、今節初日も1号艇を含んでの3着2本と歯がゆい走り。ただ、6号艇の2日目6Rは道中追い上げて2着。「展開が良かった」が、初日のイン惜敗を挽回できたのは