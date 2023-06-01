J1柏がFC東京MF遠藤渓太（28）を完全移籍で獲得することが29日、分かった。交渉は既に最終段階で、一両日中にも両クラブから正式発表される見通し。ACLEに出場する柏は、突破力と勝負強さに加え横浜Mでのリーグ優勝経験や欧州でもプレーした豊富な実績を併せ持つ遠藤を高く評価。今季の補強の目玉の一人として白羽の矢を立てた。東京も欠かせない戦力として慰留に努めたが、新たな環境での挑戦を本人が決断した。