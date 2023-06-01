米ワシントンで開かれた会合で話すFRBのクック理事＝2022年9月（AP＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は29日、トランプ大統領が通告した連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事の即時解任を認めない判断を示した。米国の中央銀行に当たるFRBへの政権の介入に司法が歯止めをかけた。最高裁は、トランプ氏がクック氏に反論の機会を与えなかったことを問題視した。トランプ氏は昨年8月、クック氏が理事就任前に組んだ住宅ロ