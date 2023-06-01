FC東京のFW野沢零温（22）がJ2磐田に育成型期限付き移籍することが29日、決定的となった。複数の関係者によると、交渉は順調で一両日中にも正式発表される見込み。野沢は22年にトップ昇格後、期限付きで相模原や松本への移籍を経験。24年に復帰後は、途中出場で試合の流れを変える切り札として出場時間を順調に伸ばしてきた。今後の成長を見据え、さらなる出場機会を求めて磐田への移籍を決断。再び武者修行の旅に出る。