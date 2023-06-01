食料品の消費税減税などを議論する与野党の「国民会議」で、自民党が当初目標としていた今月中の中間とりまとめを見送ることが分かりました。「国民会議」では、食料品の消費税減税や給付付き税額控除をめぐって議論が続けられていて、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長は今月中の意見集約をめざすと表明していました。ただ、小野寺氏が食料品の消費税を来年4月から1％に引き下げ、1％分を中低所得者への給付に充てる案を示