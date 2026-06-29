鹿児島県内で今年4月、10代の女性の体を触った疑いで、自称建設作業員の16歳の少年が再逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで再逮捕されたのは、姶良市に住む16歳の自称建設作業員の少年です。 県警によりますと、少年は今年4月下旬、県内の屋内で面識のある10代女性の体を触るなど、わいせつな行為をした疑いがもたれています。 女性が警察に被害届を出し発覚したもので、警察は関係者からの聞き取りなどから少年を特定