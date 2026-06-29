メ～テレ（名古屋テレビ） 無免許でオートバイを運転し人身事故を起こしたにもかかわらず、現場から逃げたとして16歳の少年が再逮捕されました。 無免許過失運転致傷とひき逃げの疑いで再逮捕されたのは、名古屋市守山区の自称・会社員の少年（16）です。 警察によりますと、少年は先月18日の夜、守山区の路上で、無免許でオートバイを運転して、後ろから追い越そうとした別のオートバイと衝突