ヨーロッパで続く記録的な暑さをめぐり、WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は28日、高温に関連して例年より増加した「超過死亡」が1300人を超えたと明らかにしました。また、テドロス氏は「ヨーロッパは地球上で最も速いペースで温暖化が進み、世界平均の2倍の速さで気温が上昇している」として、対策強化が急務だと訴えました。