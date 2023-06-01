栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の８日前に被害者宅近くで家屋侵入に使える工具を所持したとして、県警は２９日、いずれも自称茨城県土浦市、建設作業員の男（２０）を特殊開錠用具所持禁止法（ピッキング防止法）違反容疑で逮捕した。県警は、強盗殺人罪などで起訴された夫婦らとは別の「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の一人とみている。発表によると、男は５月６日午前、同容疑で逮捕された男２人ら