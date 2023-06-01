ラオス南部で特殊詐欺の拠点とみられる施設が一斉摘発され、日本人7人が不法入国の疑いで拘束されました。ラオス公安当局は、南部セコン県で6月22日、特殊詐欺の拠点とみられる複数の宿泊施設を一斉摘発し、日本人7人を含む外国人101人を拘束したと発表しました。また、当局は携帯電話1300台以上のほか、約180万円相当の外貨などを押収したということです。在ラオス日本大使館は「事実関係を確認中」としています。ラオスでは6月17