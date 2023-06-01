早稲田大の中林美恵子教授と同志社大の三牧聖子教授が２９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランが互いに攻撃の停止で合意したことについて議論した。中林氏は「トランプ米大統領は全面的な戦いをしたくない。『和平の成立ができる』とアナウンスすることで、原油価格を落ち着かせようとしている」との見方を示した。三牧氏は、ホルムズ海峡の正常化を願う世論が出ていることを踏まえ、「部分的な軍事行動