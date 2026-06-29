ソフトバンクからドラフト1位指名を受けたスタンフォード大学の佐々木麟太郎（21）が30日、日本に一時帰国し、自身の進路や心境について報道陣の前で語った。【写真で見る】佐々木麟太郎一時帰国会見の様子「遅くなりすみません。大変お待たせしました」と、開口一番に取材開始が遅れたことを低姿勢で詫びた佐々木は、自身の進路について話した。「7月1日から福岡に移動してソフトバンクホークスさんとご面談させていただくスケ