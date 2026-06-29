羊文学が、全国ホールツアーの追加公演として、台湾 高雄でワンマンライブ『羊文学 Hitsujibungaku TOUR 2026 “SU---HA---” IN KAOHSIUNG』を10月24日に開催することを発表した。 同公演で、羊文学が台湾 高雄でライブを開催するのは初めてとなる。 また、羊文学は6月27日に台湾 台北アリーナで開催された『第37回金曲奨』に、日本からのゲストアーティストとして出演した。 なお、全国ホ}