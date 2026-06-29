ブタの腎臓を人に移植する国内初の「異種移植」の治験が始まります。明治大学発のベンチャー企業「ポル・メド・テック」は、拒絶反応が起きにくいよう遺伝子を改変したブタの腎臓を、腎不全の患者に移植する「異種移植」の研究を進めています。実用化に向けた治験は、北海道大学病院と神奈川県の湘南鎌倉総合病院の2カ所で、早ければ2028年にも実施されます。研究が先行するアメリカでは、この技術を用いた移植により、透析が不要