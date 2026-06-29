【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比290.47ドル高の5万2166.58ドルを付けた。前週にハイテク株を中心に売り注文が膨らんだ反動から、割安感が出た銘柄を買い戻す動きが先行した。