外国為替市場で円安が進み、さきほど円相場が1ドル＝161円90銭台の後半をつけました。1986年の12月以来、およそ39年半ぶりの円安水準です。アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会による利上げ観測が強まり、日米の金利差が広がる可能性などが意識され、円を売ってドルを買う傾向が続いています。市場では為替介入への警戒感が再び高まっています。