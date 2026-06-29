ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの対立が続く中、トランプ大統領はSNSで仲介国カタールで30日にイランと協議を行うと明らかにしました。ただ、イラン側は否定していて、実現するかは不透明です。トランプ大統領は29日、SNSで「カタールの首都ドーハで30日にイランと協議を行う」と投稿し、イラン側が協議を要請してきたと主張しました。また、ホワイトハウスのレビット報道官はFOXニュースで、ウィトコフ特使とトランプ氏