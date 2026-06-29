きょう午後1時ごろ、青森市の八甲田山系で、身元の分からない男性1人の遺体が見つかりました。八甲田山系ではきのうから、タケノコ採りに入った会社員の工藤正治さんの行方が分からなくなっていて、警察が捜索を続けていました。見つかった遺体にはクマにかまれたとみられる傷があり、身元の特定が進められています。青森県では今月24日にも女性がクマに襲われていて、県はきょう、今年度創設した特別警報を初めて発表しました。