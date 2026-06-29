ドル円は急速に売りが入り、１６１．８０円近辺まで値を落とす場面が見られた。ただ、すぐに買い戻されている。一時１６１．９６円近辺まで上昇し、４０年ぶりの高値水準に上昇した。１６２円をうかがう展開が続いている。 USD/JPY161.91EUR/JPY184.77 GBP/JPY214.38AUD/JPY111.49 MINKABU PRESS編集部野沢卓美