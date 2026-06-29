２９日のニューヨーク外国為替市場で円安・ドル高が進み、円相場は一時、１ドル＝１６１円９０銭台後半を付け、１９８６年１２月以来、約３９年半ぶりの円安水準となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ観測が強まっており、日米の金利差を意識した円売り・ドル買いが優勢となっている。