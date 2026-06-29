（資料写真）２９日午後１０時４５分ごろ、相模原市緑区小渕のＪＲ中央線藤野駅で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、駅構内でホームから人が飛び込んだとみられる。中央線高尾─大月間の上下線で運転を見合わせている。運転再開は３０日午前０時１０分ごろを見込んでいる。