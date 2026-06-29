ボートレース尼崎の「サンケイスポーツ旗争奪第５８回尼崎選手権競走」は２９日、準優勝戦が行われた。北山康介（３６＝東京）は準優１０Ｒを逃げて勝利し、優出一番乗りを決めた。相棒３７号機もは「足は全部がいいし、特に伸びがいいので、そこは負けてはいない」と好仕上がり。ただ「ペラは違う形を試したい。さらに全部の上積みを狙っていきたい」と、貪欲にもうワンランク上の仕上がりを求めていく。近況は４節前の若