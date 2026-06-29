メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で建設が予定されている産業廃棄物の最終処分場について、周辺自治体の市長らが現地を視察しました。 高山市荘川町六厩では、富山市の業者が水銀やカドミウムなどの産業廃棄物を埋め立てる最終処分場の建設を計画しています。 計画地の近くを流れる六厩川は、飛騨から富山湾に繋がる庄川の源流で、飲み水や農業用水などに使われています。 しかし、流域の住民から処分場