ベネズエラを襲った地震で、ある奇跡的な救出劇がありました。◇南米ベネズエラの地震発生から32時間、がれきの中から助け出されたのは生後わずか18日の小さな赤ちゃんです。「注意深くだ。そう、それでいい」「救急車を、救急車を呼んでくれ」泣き声はあげないものの、小さく口を動かし、懸命に生きようとしていました。このとき、母親も一緒に救助され、病院へ搬送されました。赤ちゃんは、手当てを受けた後には、元気な泣