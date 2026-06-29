俳優・中村倫也（３９）が２９日午後８時前、自身のＸを更新。「とっておき」のユニホームを着て、サッカーＷ杯・決勝トーナメントにのぞむ日本代表を応援することを明かした。ブラジル戦のキックオフの６時間前、「今回のユニフォーム手に入らず、とっておきを着て応援しています。一番搾り飲むぞ〜。」とＣＭ出演するビールを織り交ぜながら、自撮り写真をアップ。１９９８年のフランスＷ杯の襟付きの日本代表ユニホームで