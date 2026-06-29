男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（35）が29日、自身のSNSを更新。入院したことを報告した。「しまった…」と書き出した辻本。「めっちゃ楽しみにしてた日本対ブラジルの日に入院してしまった…よりによって」とつづって病室のベッドの上で撮影した写真をアップした。ファンからは「またどこかいためたのかな。お大事にしてくださいね」「なにごとですか？」「早く良くなりますように」「何があったか分からないけど