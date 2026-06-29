サッカーの北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦・日本代表−ブラジル代表戦を前に、セリエＡ・パルマが所属選手のＧＫ鈴木彩艶にエールを送った。日本国旗を持つ鈴木の写真とともに、イタリア語で現地時間午後７時から試合が開始されることを伝え、「大きな舞台と、そしてこれからも守り続けていきたい夢」とイタリアのファンにも応援を呼びかけた。試合直前で異例のエールに日本のファンからは「頼んだぞザイオン！ありがとう