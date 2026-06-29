歴史的な勝利に期待がかかるサッカーのFIFAワールドカップ2026、運命のブラジル戦が30日未明に行われます。連日、熊本の盛り上がりをお伝えしていますが、日本の勝利を願って中継です。■溝江翔平アナウンサー必勝祈願の意味も込めて、熊本･大津町の大津日吉神社に来ています。みなさんの気持ちも高ぶっているかと思いますが、キックオフの時間は日付けが変わった午前2時。どうやって応援するのか、町の人に聞い